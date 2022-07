Il nome del "professore" sul cartellone estivo di Esperia ha mandato in visibilio i fans: Roberto Vecchioni sarà in concerto a Campo Consalvo la sera di Ferragosto. L'evento è stato inserito nel Festival della musica popolare d'autore messo in piedi dall'amministrazione Villani grazie al contributo di 54.000 mila euro della Regione Lazio e della XIX Comunità montana "L'arco degli Aurunci".

E se il 15 agosto catalizza l'attenzione grazie al cantautore, non sono da meno le altre date: il Festival sarà aperto infatti il 14 agosto dal concerto dei Musicisti del basso Lazio nella frazione di Badia; il 16 agosto piazza Roma sarà tutta dei Riserva Moac, il collettivo folk rock italiano formato da nove musicisti molisani; grande chiusura il 17 agosto con Danilo Sacco, già dei Nomadi, in piazza Caprarelli.

«Abbiamo studiato e presentato un festival serio e importante, ritenendo fondamentale investire sulla cultura e sulla musica d'autore», ha detto il sindaco Villani, soddisfatto del lavoro svolto.

L'estate esperiana, iniziata a giugno, è "condita" di eventi di vario tipo. Il prossimo in calendario è lo spettacolo di danza "Urban show" del Dea club che si terrà in piazza Campo Consalvo domani. A seguire, domenica presso le Sorgenti si potrà assistere ad uno spettacolo di falconeria. L'otto e il nove torna la sagra del vino di Monticelli. L'undici da non perdere il concerto sotto le stelle della banda musicale "Giulio Terilli". Ancora una sagra attesissima il 12 agosto, quella di marzoline e olive.

Dopo le quattro serate del Festival, si continua il 18 agosto con il cabaret di 'Nduccio, il concerto "Uno su mille" il 19, seguito il 20 da quello degli Ermendada. Il 27 agosto sono fissati i giochi popolari. Si chiude l'11 settembre con una giornata ecologica presso le Sorgenti.