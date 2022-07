Un fine mese ricchissimo di eventi a Sermoneta, con i The Kolors che saranno la ciliegina sulla torta. Si inizia oggi con un doppio appuntamento. Il primo alle 21 al Castello Caetani, nell'ambito del Festival Pontino di musica, con il concerto dei "Giovani musicisti dal mondo". Il secondo - di tutt'altra natura – sarà l'inizio del Sermoneta Summer Fest nell'area mercato di Monticchio. Sarà un villaggio della musica con stand gastronomici e concerti a ingresso gratuito, organizzato da International Production, in collaborazione con Braciola Group e con il patrocinio del Comune di Sermoneta.

Sul palco la prima sera la cover band di Vasco Rossi "Rock sotto assedio", a partire dalle 21. Giovedì 28 luglio forse il momento clou della manifestazione, con i The Kolors, uno dei gruppi di maggior successo in Italia, che stanno scalando le classifiche e stanno ottenendo numerosi riconoscimenti. Ricordiamo anche le collaborazioni con Lorenzo Fragola e con Elodie. Il gruppo, attivo dal 2010, è composto da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni). I The Kolors hanno all'attivo tre album e diversi singoli, tra cui il recentissimo Blackout. Venerdì 29 luglio salirà sul palco un'altra band di successo, i Sud Sound System, che suoneranno ritmi del Salento, una terra celebrata nelle canzoni e una tradizione costantemente arricchita dalla commistione di elementi popolari e da sonorità tra la taranta e la dancehall.

I Sud Sound System sono attivi sulla scena musicale italiana e internazionale da trent'anni, essendo oramai diventati una fonte d'ispirazione per le nuove generazioni di musicisti e produttori e un riferimento culturale per la musica salentina. Sabato 30 si chiuderà con Daniele Si Nasce, uno dei più apprezzati interpreti delle canzoni di Renato Zero. L'effetto di verosimiglianza è così forte che si ha l'impressione di trovarsi di fronte al vero Renato, sia per i movimenti sul palco che per la voce e il look, dietro cui c'è un grande lavoro di anni di studio e di preparazione. Infine dal 29 luglio inizierà la festa in onore di Santa Maria Assunta a Doganella di Ninfa, organizzata dal comitato parrocchiale. L'appuntamento fino al 7 agosto, con stand gastronomici e serate danzanti nello spazio antistante la chiesa di Santa Maria Assunta.