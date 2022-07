A San Giorgio a Liri è arrivato il "Fermento". Un progetto uno e innovativo, non il classico festival della birra, ma un appuntamento pensato e ideato per promuovere e far conoscere il mondo Craft beer (birra prodotta da microbirrifici e birrifici artigianali) nel nostro territorio.

Quattro giorni di appuntamenti che si svolgeranno dal 28 al 31 luglio nella centralissima piazza Dante. Tanta buona birra, ma anche intrattenimento musicale con: Milk Brothers Crazy Orchestra, 50 7OS Disco Live 70/80, Silvano Varlese Ligabue Tribute Banda, Opp Original Pulproject.

Un progetto promosso da due giovani sangiorgesi amanti della bitta: Fabio Moretta e Angelo Conti con l'aiuto di Marco Forte. «Per far capire quanta importanza diamo a questa bevanda abbia deciso di montare ben diciotto impianti spina con ben sedici birre diverse provenienti dall'Italia e dall'estero - ha dichiarato Fabio Moretta - Serve a far passare il concetto dell'artigianalità della birra. Far capire che non esiste la birra ma esistono le birre». Vi sarà la possibilità di assaggiare 16 birre Craft diverse di cui 6 Italiane, 5 americane, 1 inglese 4 tedesche.

Le birre si potranno provare in 18 diversi stand. Tutto accompagnato da 4 stand gastronomici curati da Fra & Mangia Street Food, My way - Street Pizza e Fratelli Carlino". Un plauso all'iniziativa è stato espresso dal sindaco di San Giorgio a Liri, Francesco Lavalle, e dall'intera amministrazione comunale. Proprio loro hanno sottolineato la valenza che questo progetto può avere per il paese diventando un punto di partenza per promuovere il turismo sul territorio.