Ci sono appuntamenti importanti e altri imperdibili. "30 anni dopo… il senso della memoria e dell'impegno per la legalità" è uno di quest'ultimi per il valore del suo significato: ricordare l'anniversario della morte di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e delle loro scorte. La giornata vuole anche omaggiare le forze dell'ordine che lottano quotidianamente per la difesa della giustizia e della legalità. Per rendere vivo il senso della manifestazione sono stati organizzati più eventi, di cui due in un luogo famoso come Fossanova, una meraviglia medievale giunta ai nostri giorni. Proprio lì, centro di spiritualità e di preghiera scelto anche da San Tommaso D'Aquino, il silenzio e il gioco di luci ed ombre della maestosa chiesa aiutano a trovare risposte verso l'infinito.

Il prossimo 22 luglio, con inizio alle 18:30, nell'auditorium dell'Infermeria dei Conversi andrà in scena il monologo "Io, Emanuela – Agente della scorta di Paolo Borsellino", interpretato da Laura Mantovi, per la regia di Sara Poli e tratto dal libro di Annalisa Strada. La performance racconta la storia della poliziotta che perse la vita nell'attentato al giudice in via D'Amelio ed è organizzata con il contributo e la collaborazione dell'Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio: "... sono anni bui per la città, che è sede del maxiprocesso contro Cosa Nostra e bersaglio facile della mafia che colpisce chi, la mafia, cerca di combatterla: Emanuela ha paura, ma il suo senso del dovere non la fa desistere".

A seguire, alle 20, alla presenza del sindaco di Priverno Anna Maria Bilancia, del prefetto di Latina Maurizio Falco e del questore di Latina Michele Maria Spina, a Priverno verrà intitolata ad Antonio Picozza la strada vicino al parco delle Foibe. Picozza era una guardia ausiliaria di pubblica sicurezza, oggi Polizia di Stato, nato a Priverno il 15 luglio 1923 e ucciso a soli 22 anni a Basovizza, dove fu gettato nella foiba Plutone nel 1945. Alle 21.15 a Fossanova ci sarà l'evento clou della giornata: il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal maestro Maurizio Billi, organizzato dal Comune di Priverno e dalla Questura di Latina. Si tratta di un evento di particolare pregio, soprattutto considerato il senso della giornata in cui si svolge.

La banda eseguirà i brani sullo sfondo della facciata dell'imponente Abbazia. Il concerto è ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti. Per tale ragione gli organizzatori consigliano vivamente di prenotarsi inviando una mail a info@comune.priverno.latina.it oppure telefonando al numero 0773/912206-209. Nella stessa giornata di venerdì 22 luglio, l'amministrazione comunale consegnerà un encomio di ringraziamento al sovrintendente capo Antonio Mangolini, quale esempio straordinario di impegno e di generosità nella pluriennale attività svolta nella Polizia di Stato.