Grande successo lo scorso 11 luglio per "Hotel '47", il progetto portato ad AltaRoma dagli allievi del biennio specialistico dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone, in passerella con una collezione ispirata alle atmosfere degli anni Cinquanta, rivisitate in chiave contemporanea, per l'apertura della settimana della moda a Roma.