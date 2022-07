Proiezioni e ospiti nazionali e internazionali, premi, masterclass e concorsi sullo sfondo di un'isola che dal 23 luglio esalterà di nuovo il cinema nella cornice naturale delle bellezze che le sono proprie. Torna il Ventotene Film Festival, il più longevo fra quelli organizzati nelle isole minori degli arcipelaghi italiani, una rassegna nata da un'idea di Loredana Commonara e dalla stessa diretta con la passione di chi riconosce il valore della settima arte e quello dei luoghi, lasciandoli incontrare con altri valori fondamentali come la sostenibilità ambientale, l'inclusività e la valorizzazione del lavoro delle donne che scrivono, producono e dirigono nel cinema italiano.

Questa ventisettesima edizione si snoda sotto lo sguardo di un'artista scomparsa recentemente, espressione della migliore stagione della commedia italiana: sono due occhi magnetici, curiosi e brillanti. Sono quelli dell'amata Monica Vitti. Il suo volto compare nel cartellone del Festival, che le renderà omaggio in una serata bellissima.

Tanti gli ospiti di questa nuova edizione: Teona Strugar Mitrevska, Susanna Nicchiarelli, Massimo Cantini Parrini, Michele Placido, Tosca, solo per citarne alcuni. Si succederanno sul palco nei dieci giorni di una manifestazione scandita da oltre 50 proiezioni. Due i concorsi internazionali: Open Frontiers, una finestra sull'Europa e sull'integrazione razziale attraverso docufilm provenienti dal mondo intero; e Green Path, con una serie di pellicole che guardano al pianeta e invitano a salvarlo e a rispettarlo.

Tra gli appuntamenti più attesi ci sono quelli con Tosca (26 luglio), sull'isola di Ventotene per introdurre il documentario "Il suono della voce" diretto da Emanuela Giordano e per un concerto che la vede cantare accompagnata in formazione trio da Giovanna Famulari al violoncello e Massimo De Lorenzi alla chitarra. I riflettori illumineranno l'isola la sera dedicata al tributo a Monica Vitti (28 luglio), reso da Michele Placido, onorato di ricordarla nell'appuntamento incentrato sul documentario di Fabrizio Corallo "Vitti d'arte, Vitti d'amore".

La stessa sera Michele Placido riceverà il Premio Vento d'Europa - Wind of Europe International Award, sotto l'Alto Patronato del Parlamento Europeo, riconoscimento nato nel 2011 per celebrare i 70 anni della nascita del manifesto di Ventotene, con l'obiettivo di premiare un artista simbolo della cultura continentale. Lo stesso Premio verrà assegnato a Massimo Cantini Purrini, straordinario costumista candidato agli Oscar 2022 per il film Cyrano di Joe Wright.

Sempre il 28 luglio, la giornalista e scrittrice cinematografica Laura Delli Colli presenterà il suo nuovo libro "Monica Vitti. Vita di una donna irripetibile". Seguirà la proiezione di "L'avventura" di Michelangelo Antonioni,

Purrini accompagnerà invece la regista Susanna Nicchiarelli nell'approfondimento su Miss Marx, e anche la regista riceverà un meritato riconoscimento: il Premio Julia Major, nato per celebrare i 2000 anni della presenza di Giulia, unica figlia dell'imperatore Augusto in esilio a Ventotene.

Tra gli altri protagonisti del Festival, citiamo Teona Strugar Mitevska, che sull'isola terrà una masterclass internazionale sulla propria carriera. La kermesse avrà un'apertura che interessa Latina da vicino: la proiezione del cortometraggio "Dietro la porta", alla presenza del regista Walter Croce e dell'autrice del libro che l'ha ispirato, la scrittrice pontina Claudia Saba. Il finale del Festival è affidato invece all'incontro "L'altro sguardo. L'Europa, i conflitti, la pace", al quale interverranno Silvia Costa (Commissaria straordinaria del Governo per il recupero e la valorizzazione dell'ex Carcere borbonico dell'isola di S. Stefano - Ventotene - David Sassoli), Andrea Monda (direttore de L'Osservatore Romano), l'assessore Claudio Di Berardino, il regista Massimo D'Orzi. Coordina il prof Luigi Mantuano.