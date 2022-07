Il centro storico si anima con il percorso gastronomico, riflettori accesi su tradizione, cultura e arte.

Ne dà notizia il sindaco Ornella Carnevale che annuncia: «È con grande piacere che comunico a tutti che sabato 16 luglio alle ore 20 ripartirà una nuova edizione del percorso gastronomico che si è sempre tenuto prima della festività di Santa Marinella. Il comune, insieme alla Pro Loco e tutti coloro che vorranno dare una mano, realizzerà questo nuovo evento. La Regione Lazio e il Parco Monti Aurunci, nella persona del presidente Marco delle Cese, hanno creduto in questo progetto che segnerà la ripresa di una vita normale e ci hanno aiutato concedendoci un piccolo ristoro economico, che insieme al lavoro dei volontari e ci consentirà di passare una piacevole serata gustando prodotti tipici della nostra zona. Colgo l'occasione per invitare tutti a partecipare - invita la Carnevale - L'evento si svolgerà nel centro storico, il nostro salotto naturale per ricevere gli ospiti che vorranno onorarci della loro presenza».

Quindi, il sindaco conclude rivolgendosi a eventuali collaboratori: «Se ci fossero volontari che vogliono mettere a disposizione il loro tempo per aiutarci, non devono fare altro che contattare la Pro Loco».