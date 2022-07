Torna il percorso enogastronomico tra i vicoli del centro storico santostefanese. "Gusta Villa" è il titolo scelto per la frizzante kermesse dai suoi organizzatori, i volontari del Comitato La Panarda che si occupa dei festeggiamenti in onore di San Rocco, ma anche di molti altri eventi capaci di animare il piccolo borgo lepino. Ebbene, sabato 16 luglio, il paese è pronto ad accogliere i visitatori che vorranno trascorrere una piacevole serata tra gusto, musica e suggestioni architettoniche.

A partire dalle 20, la passeggiata enogastronomica tra i vicoli dell'antico borgo per scoprire le postazioni dove gustare tante bontà, prodotti tipici locali e ricette della tradizione contadina santostefanese, delle vere eccellenze che serviranno a catturare anche i palati più esigenti. Nel corso delle degustazioni, inoltre, ci sarà anche tanta buona musica da apprezzare, con il gruppo itinerante dei Brigallè che sapranno animare la serata con le loro performances.

L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Villa Santo Stefano e dall'assessorato al turismo della Regione Lazio. Un appuntamento cui non mancare per apprezzare un borgo davvero accogliente.