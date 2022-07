Dopo due anni di assenza forzata a causa della pandemia, torna "Bomboklat Festival!" Tre giorni di musica, arte e cultura, immersi nel verde della Ciociaria. Un evento molto atteso che in passato ha richiamato nel grazioso paese ciociaro numerosi amanti della musica di qualità. Un evento che oltre a voler garantire momenti di svago e di divertimento e ovviamente buona musica, vuole anche valorizzare un territorio ricco di natura, cultura, storia, arte e gastronomia. All'interno del Festival nella tre giorni vi saranno: - Main Stage - Sound System Area - Food&drink - zone relax - mercatini - animazione & laboratori per bambini - esposizioni, estemporanee, video arte.

Questo il programma musicale della tre giorni pofana: venerdì 8 luglio, Panda Dub (Francia) producer electro Dub francese. Paolo Baldini, Soundsystem Area Ernest Powell; sabato 9 luglio, Mellow Mood (Italia) band Reggae di caratura internazionale. Awa Fall, Soundsystem Area Pakkia Crew; domenica 10 luglio, Il Muro del Canto (Italia) band romana, voce popolare senza tempo. Emilio Stella Soundsystem Area Dubass Sound System

Quindi ancora una volta grandi nomi allo stadio "Giacinto Ricci" di Pofi, cittadina ciociara diventata punto di riferimento dell'intera provincia e regione per quanto riguarda musica, cultura e turismo. E con piacere registriamo che sono tantissime le prenotazioni nelle strutture alberghiere locali e limitrofe del pubblico proveniente da varie zone d'Italia.

«Il nostro obiettivo principale – dichiara il presidente Daniele Corrado Marchetti - è creare una rete sociale, culturale e collettiva, che possa trasformare la Ciociaria e appunto Pofi in una zona strategica per il turismo, creando connessioni e scambi territoriali e culturali con persone che vengono da ogni zona d'Italia, per far conoscere, visitare e amare il nostro territorio. E ovviamente la musica è il miglior volano per raggiungere questo nostro ambizioso obiettivo. Divertimento, buona musica e promozione sociale e del territorio possono anzi debbono camminare sulla stessa strada. Vi aspettiamo quindi numerosi a Pofi». Per informazioni rivolgersi al presidente Daniele Corrado Marchetti 3457623284.