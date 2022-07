Si è conclusa sabato sera la prima edizione del "Villaggio dello sport", una rassegna che ha permesso alle numerose associazioni del settore presenti sul territorio di farsi conoscere attraverso stand ed esibizioni. Sportivi e giovani hanno potuto partecipare a una innovativa rassegna, con la possibilità di interagire con gli atleti presenti, scegliendo la disciplina più adatta alle loro passioni.

Due grandi spazi, quelli dei piazzali Bachelet e Impastato, sono stati "invasi" da tanto sport e allegria e con l'obiettivo di portare la città al centro del mondo sportivo, rilanciando le varie discipline dopo due anni di stop e limitazioni imposte dal Covid. L'enorme parcheggio che ospita la statua di Padre Pio si è trasformato in un grande campo olimpico, con tanti piccoli rettangoli di gioco dove adulti e bambini hanno potuto assistere o cimentarsi nelle varie specialità presenti.

«È stato un duro lavoro di organizzazione e allestimento, un grande progetto per lo sport che il sindaco Roberto Caligiore e tutta la maggioranza hanno apprezzato e condiviso - spiega il consigliere delegato allo Sport e ai Grandi eventi Diego Bruni - Ringrazio quanti mi sono stati accanto e che hanno lavorato per la realizzazione di tutto ciò, in particolare il collega consigliere Mauro Staccone con cui abbiamo pensato e gestito ogni piccolo dettaglio. Ringrazio Ugo Di Pofi e l'associazione culturale "Viva" per il lavoro di coordinamento».

Quindi, Bruni conclude: «È stato importantissimo il sostegno degli enti di promozione sportiva Asi, Csen e Aics disponibili a essere presenti e con la voglia di mettere a punto altri progetti per ora in fase embrionale, ma destinati a diventare eventi fissi per i ceccanesi». Appuntamento dunque al prossimo anno, con tante altre novità sportive che verranno sicuramente apprezzate, come apprezzata è stata la "due giorni" sportiva dello scorso weekend, inserita nel ricco cartellone dell'Estate ceccanese. "E... State a Ceccano" ci sarà anche il prossimo weekend con "Le Notti della Contea", che aspettano cittadini e visitatori per un tuffo nel Medioevo.