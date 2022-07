Il Festival della Filosofia di Veroli torna nei suoi abiti migliori al suon di "Libertà, Limiti, Responsabilità". Da domani al 14 luglio, saranno le storiche cornici di piazza Santa Salome e del chiostro di S. Agostino nel cuore della città di Veroli ad ospitare i sette appuntamenti, tutti serali, della terza edizione della rassegna filosofica. Una proposta culturale nata nel 2020 proprio dalla volontà dell'amministrazione di Veroli affiancata nella direzione artistica da Fabrizio Vona.

Prima serata del festival, domani alle 21 in piazza S. Salome con Stefano Massini, scrittore e drammaturgo. A lui, proprio il 12 giugno scorso è stato assegnato in quel di New York, il premio Tony Award divenendo il primo italiano ad aggiudicarsi quello che di fatto è l'oscar del teatro e della musica di Broadway.

«La presenza di Stefano Massini – anticipa il direttore artistico Fabrizio Vona – è certamente il miglior modo per inaugurare il festival e per cominciare un percorso di idee e confronto sulle tematiche che cercheremo di sviluppare nell'edizione 2022 con altri relatori, siano essi strettamente filosofi ed accademici ma anche con quelli che rappresentano il mondo della Chiesa e della Politica e del Giornalismo, su un'idea di libertà che non sia strettamente connessa con i concetti di limite e responsabilità».

Il programma della terza edizione del festival della Filosofia di Veroli 2022 è, infatti, un ventaglio di presenze di valore pronte ad offrire volani di riflessione interessanti. Già nella seconda serata del 4 luglio, nel Chiostro di Sant'Agostino, Michela Marzano sarà intervistata dalla vice direttrice del TG2 RAI, Mariarita Grieco con un dialogo sul tema della "Libertà e pari opportunità". Martedì 5 luglio sarà la volta del neo Presidente della CEI, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, in un duetto dialettico con Walter Veltroni su "Libertà, Fede, Comunità".

Appuntamento poi al 7 luglio con i filosofi Fabrizia Abbate (Università del Molise) e Francesco Miano (Università Federico II di Napoli), mentre il mondo accademico calcherà ancora il proscenio del chiostro il 10 luglio con il filosofo Paolo Vinci (Università La Sapienza Roma) affiancato dal direttore artistico Fabrizio Vona. Per le ultime due serate si torna nel mondo del giornalismo con Claudia Fusani intervistata da Marcello Veneziani, impegnati il 13 luglio con "La cappa che comprime la libertà".

A chiudere la rassegna, il 14 luglio sempre in Piazza Santa Salome l'intervista a Gad Lerner per voce della giornalista Laura Caschera. «È importante investire in cultura – spiegano il sindaco di Veroli, Simone Cretaro e la consigliera delegata alla Cultura, Francesca Cerquozzi – specie su un territorio come il nostro, dalle indubbie potenzialità in questo settore. L'accogliente centro storico, palcoscenico naturale per l'intrattenimento dal vivo, oltre che centro di interesse storico, artistico, religioso, archeologico e paesaggistico, intende continuare a proporsi come punto di riferimento della ripresa delle relazioni sociali, specie in un periodo qual è quello che si sta protraendo da tre estati».

Veroli è pronta per ospitare eventi in sicurezza, così come fatto nel 2020 e 2021 ed il festival della Filosofia rappresenta uno degli appuntamenti di spicco di "Veroli Estate 2022" in grado di richiamare l'attenzione degli spettatori desiderosi di ascoltare e confrontarsi su tematiche di assoluta attualità. Appuntamento, dunque, domani, con la prima serata della terza edizione del festival della Filosofia.