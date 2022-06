San Donato Val di Comino, paese bandiera arancione in provincia di Frosinone, si appresta a vivere una estate all'insegna di grandi eventi, dal teatro alla musica passando per le giornate dedicate ai più piccini: sarà un cartellone ricchissimo.

Roberta Bruzzone, Carmen Consoli, la storica voce Rai di Francesco Repice. E poi street food, band locali, villaggi per bambini, le visite guidate al nuovo museo della Shoah e altri tantissimi eventi. Divertimento, storia, spettacolo, cultura, buon cibo: un incredibile mix per un successo assicurato.

«Un grazie alla Regione Lazio - spiega il sindaco Pittiglio - , alle associazioni locali, all'associazione Pro Loco che ha da pochissimo rinnovato le proprie cariche, all'assessora alla Cultura Rita Mazzola per aver coordinato un cartellone degno di nota che proietta il nostro paese nel panorama nazionale a tutti gli effetti. Una offerta culturale di altissimo livello, dal festival storico che è Via di Banda, quest'anno anche con la versione off, agli spazi per i più piccini. Dall'appuntamento con l'orchestra del teatro Goldoni di Livorno, alla presenza di Carmen Consoli, vogliamo offrire ai nostri cittadini e ai tantissimi turisti che verranno la possibilità di stare con noi e starci bene. Insieme alle tante possibilità che si hanno, penso alle escursioni guidate sui nostri sentieri, alle visite guidate nel nostro centro storico e al museo del 900, abbiamo predisposto un cartellone di eventi che rappresenterà un valore aggiunto per tutto il territorio».

«Quando si presenta un cartellone di questa caratura - spiega l'assessora Mazzola - ovviamente c'è grande soddisfazione. Con il sindaco Pittiglio e con il fondamentale supporto di tutte le associazioni locali vogliamo che San Donato diventi un punto di riferimento per il territorio provinciale: siamo convinti che i nostri concittadini e i tanti turisti che faranno visita al nostro paese resteranno molto soddisfatti da una offerta pensata per ogni esigenza».