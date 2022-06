Che potesse essere una serata straordinaria lo avevamo già capito dalla conferenza stampa di presentazione e soprattutto da lei, la protagonista, Ilaria Cretaro. Ma che riuscisse letteralmente a far cantare, ballare, divertire, tutto il numeroso pubblico presente al Polivalente di Veroli, è stata sicuramente una scommessa vincente anche per l'associazione Verevent e per il suo presidente, il giornalista Egidio Cerelli. Lui non aveva dubbi. Sapeva che Ilaria Cretaro, in arte Ilaria, avrebbe brillato sul palco ed è stato proprio così.

Energia, professionalità, grinta, sensualità. Questo e molto di più, ha trasmesso la giovane cantante di Boville Ernica, domenica scorsa, nel suo primo tour a Veroli e nella seconda serata organizzata per questa estate 2022 dalla Verevent. Con lei, a rendere ancora più spettacolare il suo concerto, sono state le allieve della scuola Formazione danza di Iolanda Rocchi. Tra i presenti la consigliera delegata alla Cultura del Comune di Veroli, Francesca Cerquozzi, gli ex sindaci di Veroli e Alatri, Danilo Campanari e Giuseppe Morini, l'ex assessore di Monte San Giovanni Campano, Emilia Passaniti.

E non sono mancati gli effetti speciali, non è mancata una scenografia degna nota. Ilaria ha avuto l'onore di avere una scenografia di alto livello, firmata dallo studio di Gaetano Castelli. Una serata emozionante anche perché dopo due anni di stop, dovuti all'emergenza sanitaria da covid-19, che ha fermato anche gli artisti, è stato bello tornare a vivere una serata all'insegna della musica, della danza, del canto. Ilaria nel 2022 torna sui palchi con sonorità pop dance elettroniche e uno stile raggiante che la rappresenta totalmente.

Ogni canzone ha regalato un'emozione, fra tutte anche il suo inedito "Angelo della notte", per il quale il pubblico ha chiesto il bis sul finale. Un concerto anche "colorato", di bianco, rosso, blu e viola. I colori delle giacche indossate da Ilaria e le stesse che aveva in ogni video proiettato al Polivalente con messaggi che la giovane cantante ha voluto trasmettere al suo pubblico toccando tematiche e valori importanti, quali la pace, l'amore e augurando a tutti serenità, armonia e felicità.

«Ho cercato di racchiudere tutto quello che mi è mancato in questi anni. Spero di esserci riuscita, c'ho messo il cuore, come sempre - le parole di Ilaria - Non poteva mancare Iolanda Rocchi della scuola "Formazione danza", grande professionista, a rendere ancora più magico il concerto. Straordinarie le ragazze, Pamela, Kelly, Francesca, Giovanna che mi hanno affiancato sul palco insieme a Iolanda». Orgoglioso della riuscita della serata ma soprattutto di Ilaria, il giornalista Egidio Cerelli il quale ci ha confidato che «da anni creo, invento eventi e devo riconoscere che anche per questo appuntamento c'ho azzeccato. Ma non avevo dubbi. Ilaria è una cantante straordinaria, una vera star. Ci ha emozionato, ci ha fatto ballare, cantare. Sa tenere il palco e il pubblico. Ha brillato al Polivalente». E Ilaria ha davvero incantato tutti.