Primo evento dell'estate monticiana. Dacia Maraini sarà ospite del festival letterario "Letteralmonte 2022". Domenica 3 luglio, alle ore 18, in piazza Marconi Dacia Maraini presenterà il suo ultimo libro dal titolo "Caro Pier Paolo" e farà da moderatore il professore Amedeo Di Sora. Sulla pagina facebook del Comune annunciano l'evento. «Pier Paolo Pasolini è un autore di culto anche per i più giovani - si legge nel post sulla pagina Fb - La sua è stata una vita fuori dagli schemi: per la forza delle sue argomentazioni, l'anticonformismo, la passione per il cinema, la sua militanza e quella morte violenta e oscura. Sono passati cento anni dalla sua nascita, e quasi cinquanta dalla sua scomparsa.

Eppure è ancora vivo, nitido, tra noi, ancora capace di dividere e di appassionare. Dacia Maraini è stata una delle amiche più intime di Pier Paolo. E in queste pagine la scrittrice intesse un dialogo intimo e sincero capace di prolungare e ravvivare un affetto profondo, nutrito di stima, esperienze artistiche e cinematografiche, idee e viaggi condivisi con Alberto Moravia e Maria Callas alla scoperta del mondo e in particolare dell'Africa. Maraini costruisce questa confessione delicata come una corrispondenza senza tempo, in cui tutto è presente e vivo». Dopo la presentazione del libro, la premiazione dei vincitori del concorso letterario.