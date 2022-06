"Un Sacco di comics" in città: è l'originale titolo della mostra mercato del fumetto, che gioca sul nome del fiume che attraversa Ceccano, in programma dal 24 al 26 giugno nella biblioteca di piazza Municipio, con orari di apertura dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19. L'evento è stato organizzato dalla Conscom, Università popolare per le scienze sociali e della comunicazione, in sinergia con l'Amministrazione Caligiore. Per l'occasione, esporranno le loro tavole a fumetti giovani disegnatori ciociari come Massimo Cipriani, Stefano Santoro, Nikos Alteri, William Giuliani, Mirko Baldassarri, Francesco Vignola e Alessia Isopo.

Commenta con soddisfazione l'iniziativa il consigliere delegato alla Biblioteca e al Turismo Pasquale Bronzi, che insieme al dottor Maurizio Lozzi è uno degli artefici della mostra: «Far riscoprire soprattutto ai più giovani, ormai abituati alle immagini virtuali. il gusto della lettura del fumetto attraverso le copie cartacee dei comics, che hanno anche un loro particolare profumo, è uno degli obiettivi della rassegna. L'altro, invece, è richiamare in città tanti appassionati da tutta la provincia e dalla regione, incrementando così il turismo nei giorni della festa patronale, già ricca di eventi. Il mercato del fumetto, infatti, è un'ottima attrattiva perché coinvolge un gran numero di lettori e collezionisti, questi ultimi sempre a caccia della rarità, che può anche avere un valore sul mercato di centinaia di euro».