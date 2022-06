Riparte "Incontriamoci a Veroli" la rassegna letteraria, organizzata dal Comune di Veroli in collaborazione con la Libreria Ubik Frosinone, giunta all'ottava edizione. Otto annidi grandi ospiti, grandi emozioni e tante storie raccontate. Un format unico che non stanca mai. Anche quest'anno protagonisti saranno tanti scrittori, giornalisti, registi di calibro nazionale che saliranno sui palchi allestiti in piazza Santa Salome e nel chiostro di Sant'Agostino, nel cuore della città ernica. Tutti gli eventi si svolgeranno alle 21.30. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. Si parte domani sera con il primo appuntamento. Paolo Calabresi sarà al chiostro di S. Agostino per presentare "Tutti gli uomini che non sono". Modera l'incontro Andrea Santacaterina.

Giovedì 23 giugno Alessandro Sallusti e Luca Palamara presentano in piazza S. Salome "Lobby & Logge". Modera la giornalista verolana di Mediaset Giorgia Scaccia. Si prosegue il 27 giugno con Marco Presta che presenta in piazza Santa Salome "Il prigioniero dell'inferno 7", modera la professoressa Rita Irene Cipriani. Il 28 giugno Mario Giordano presenta in piazza Santa Salome "Tromboni", modera il giornalista Igor Traboni. Il 30 giugno Enrico Vanzina presenta al chiostro di Sant'Agostino "Diario diurno", modera il professore Amedeo Di Sora. Ed ancora il 2 luglio Luca Telese presenta in piaz za Santa Salome "La scorta di Enrico" modera il giornalista Loris Fratarcangeli. Il 16 luglio Massimo Roscia al chiostro di Sant'Agostino presenta "Compiti delle vacanze per amanti dei libri". Infine il 25 luglio Andrea Vitali al chiostro di Sant'Agostino presenta "Sono mancato all'affetto dei miei cari", modera la professoressa Rita Irene Cipriani. Al via, dunque, domani con l'attore Paolo Calabresi con il suo libro "Tutti gli uomini che non sono. Storia vera di una falsa identità", edito da Salani.

L'idea è arrivata nel momento più buio della sua vita. Attore di teatro, l'unico sollievo per lui è il calcio: alla vigilia della sfida tra la sua amatissima Roma e il Milan i biglietti sono introvabili, ma ecco il colpo di genio. Farsi accreditare a nome dell'attore hollywoodiano Nicolas Cage, presentandosi nei suoi panni allo stadio di San Siro. Contro ogni previsione nessuno si accorge dell'inganno, compresi i telegiornali che danno grande risalto alla notizia. Quello che era soltanto un espediente per entrare gratis allo stadio assume ben presto il carattere di una vera e propria necessità. Giovedì Alessandro Sallusti e Luca Palamara presentano in piazza S. Salome "Lobby & Logge".

A gennaio 2021: arriva in libreria Il Sistema, il dirompente libro-confessione in cui Luca Palamara rivela ad Alessandro Sallusti la verità indicibile sulle correnti e la spartizione del potere all'in - terno della magistratura. Il libro avvia una reazione a catena di dimissioni, ricorsi, sentenze che non fa che confermare il racconto di Palamara. Gennaio 2022: l'ex magistrato e il giornalista affrontano i misteri del "dark web" del Sistema.