Nuovo appuntamento, alle 10 di oggi su TeleUniverso con "Giradischi di Domenica", versione domenicale della trasmissione condotta da Freddy Donati in onda dal lunedì al sabato, in diretta alle 12.10.

Queste le anticipazioni del conduttore: «È uscito giovedì nelle sale ‘Il giorno più bello' con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu per la regia di Andrea Zalone. Oggi sono loro i protagonisti della nostra chiacchierata. Raccontano i rispettivi personaggi del remake italiano di una pellicola di successo francese che, secondo la critica, ha superato l'originale. La regia è di Andrea Zalone, storico autore e spalla di Crozza. Nel film anche Carlo Buccirosso, Violante Placido e Stefano De Martino».

Non mancheranno giochi, intrattenimento e tanta interazione con WhatsApp al 324.5933067. Freddy ricorda anche "Giradischi Family", la versione quotidiana rigorosamente in diretta alle 12.10, dal lunedì al sabato su TeleUniverso, sul Digitale terrestre, dalle 13.10 su TeleUniverso +1 (Ch 661), alle 14.00 su TU Donna (Ch.

198); alle 14.45 e alle 19. A partire dalle 15.15, appuntamento con Freddy su Studio 93 per "Alta Quota", classifica delle 40 Hits del momento.