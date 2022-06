Tre eventi per l'estate verolana firmati dall'associazione culturale Verevent promotion. Tre date, tre serate strepitose con grandi artisti e in una struttura che tornerà ad essere un palcoscenico all'aperto per diverse manifestazioni estive, il Polivalente. Si parte il 24 giugno con la quarta edizione del Premio Veroli alla memoria. Due giorni dopo, il 26 giugno, il concerto di Ilaria Cretaro e l'8 luglio gran finale con Gianmarco Carroccia e il maestro Mogol. Tutti alle ore 21. È tutto pronto e continua la vendita dei biglietti finalizzata soprattutto a una buona causa; parte del ricavato, infatti, sarà devoluto in beneficenza alla Caritas diocesana Pro Ucraina. Ieri all'hotel Filonardi la presentazione delle tre serate alla presenza del presidente della Verevent promotion, il giornalista Egidio Cerelli, del sindaco Simone Cretaro, della consigliera delegata alla Cultura Francesca Cerquozzi, dei cantanti e protagonisti della manifestazione Ilaria Cretaro e Gianmarco Carroccia, e del direttore della Caritas diocesana Marco Toti.

Le serate

Il 24 giugno la premiazione in ricordo di quattro personaggi non verolani che hanno lasciato testimonianza concreta nel proprio ruolo, Ennio Morricone, musicista e direttore d'orchestra, Donato Formisano, presidente della Banca Popolare del Cassinate, il professore Delfo Galileo Faroni, fondatore del Gruppo Ini, il professore e giornalista Luciano Renna. Otto i verolani: Vincenzo Caperna, artigiano ramaiolo; don Andrea Coccia sacerdote e fondatore della casa d'accoglienza a Castelmassimo; Angela D'Amico Angela, balia; Enzo Diamanti, commerciante; Bruno Fraja consigliere comunale; Egidio Magnante imprenditore agricolo, Massimo Paris, maresciallo dei carabinieri; Giuseppe Pirazzi commerciante. Una menzione speciale in ricordo delle vittime del Covid-19. Durante la manifestazione si terrà anche una sfilata di moda.

La chicca di quest'anno è l'ospite che arriva da Pavia e direttamente da The Voice Senior, il folk singer, Carlo Andreoli. Due giorni dopo, domenica 26 di giugno, il concerto di Ilaria Cretaro. Ed infine la Verevent promotion proporrà l'8 luglio il cantante Gianmarco Carroccia e il maestro Mogol. Per le prime due serate il costo del biglietto sarà di 10 euro, mentre per la serata con Mogol e Carroccia di 25 euro. Parte del ricavato, come detto andrà in beneficenza. Per acquistare i biglietti: www.i-ticket.it

«Siamo alla quarta edizione del Premio Veroli alla memoria. Quest'anno arricchito anche di cultura, artigianato, imprenditoria ed esposizione di prodotti tipici - ha sottolineato Cerelli - Spazio anche alla beneficenza. Per la scenografia abbiamo avuto l'onore della collaborazione dello studio di Gaetano Castelli, sua figlia Chiara e l'assistente Manuel Bellucci. Presente ieri anche il consigliere regionale del Lazio Mauro Buschini, il quale ha ringraziato l'associazione Verevent promotion e il presidente Cerelli «per l'impegno nell'organizzare eventi di grande spessore. Il Premio Veroli alla memoria, unico nel suo genere, riconosce a tutti coloro che si sono impegnati perla collettività il ringraziamento e l'apprezzamento di tutta la comunità».

Il sindaco ha portato i saluti dell'amministrazione ricordando che «Veroli è da sempre uno dei centri culturali della provincia a maggiore attrazione per ospitare eventi. E ciò grazie alla dotazione di palcoscenici naturali presenti nel centro storico, caratterizzati da piazze ed altri luoghi che si prestano per allestire scenografie di intrattenimenti dal vivo come le serate organizzate da Verevent». E proprio il Polivalente, come ha sottolineato anche la consigliera Cerquozzi, ospiterà le tre serate. «Una struttura completamente ristrutturata e messa a norma con investimenti di oltre 300.000 euro. Diamo il benvenuto all'estate 2022 e a tutti gli organizzatori e spettatori che hanno scelto la città di Veroli quale sede di intrattenimento».

Felici di esibirsi i due artisti Ilaria e Gianmarco Carroccia. «Sarò felicissima di proporre in un palcoscenico come l'anfiteatro verolano lamia "prima" di un tour che si preannuncia molto importante - ha detto Ilaria - e poi, lasciatemelo dire, sono molto felice di essere in una città che per anni mi ha accolto con affetto». «Dopo che sono stato chiamato l'anno scorso dall'amico Egidio quale ospite del Premio Veroli - ha detto Carroccia - quest'anno sono felicissimo di essere con voi e con il maestro Mogol l'8 luglio nel meraviglioso scenario del Polivalente. Non mancate perché sono convinto che le canzoni di Battisti che canterò avranno un coro naturale come voi». Serate, come detto, anche di solidarietà. E l'aiuto alla popolazione Ucraina, come ha sottolineato anche Marco Toti della Caritas, non è mancato mai in questi mesi dalla città di Veroli, dalle associazioni, parrocchie e dall'amministrazione. A fine presentazione la degustazione dell'ottimo buffet degli studenti dell'alberghiero del Sulpicio di Veroli. La manifestazione è patrocinata dalla Regione, dal Comune, Provincia e Pro loco e tanti sono gli sponsor.