Una bella maratona di undici ore. Massimo Roscia sabato prossimo, dalle 9 alle 20, sarà nella libreria Ubik di via Aldo Moro a Frosinone per presentare il suo ultimo libro, in vendita in tutta Italia a partire da oggi.

"Compiti delle vacanze per amanti dei libri" (Sonzogno, 144 pagine 12,90 euro) è una divertente raccolta di esercizi, domande e quiz, con cinque livelli di difficoltà, per giocare soli o in compagnia e mettere alla prova la propria conoscenza della letteratura. Alla fine, un test di valutazione per capire se si è più simili a Franti o al sommo Dante.

Una sfida intelligente e divertente per ripassare i libri che si sono amati e scoprirne di nuovi. Massimo Roscia ha pensato di giocare con i libri e sui libri, sfidando gli amanti – veri o presunti – della lettura. Ai bibliofili incalliti lo scrittore propone un quaderno che si ispira ai manuali scolastici per le vacanze, con cento esercizi tra indovinelli, anagrammi, testi cifrati, sciarade, cruciverba e tante, tantissime domande, a difficoltà crescente, che spaziano dai grandi classici alla letteratura contemporanea, dal vecchio al nuovo mondo e oltre. E poi curiosità, aneddoti, enigmi misteriosi. Nessun premio in palio, nessun promosso o bocciato, soltanto un'occasione per saggiare le proprie conoscenze e mettersi in gioco, da soli o in compagnia di familiari e amici.

Insomma, un modo originale e divertente per trascorrere qualche ora, tenere allenata la mente e, al tempo stesso, rinfrescare la memoria; un modo diverso per nutrirsi e divertirsi. Perché, proprio come disse Cicerone, i libri sono l'alimento della giovinezza e la gioia della vecchiaia.

O fu Giovenale a dirlo? Magari si può approfittare della presenza di Massimo Roscia alla libreria Ubik per riuscire a svelare l'arcano...