Le cinque città di Saturno assegnano il titolo al loro ambasciatore. Sono Alatri, Anagni, Arpino, Atina e Ferentino che saranno protagoniste degli appuntamenti, promossi dall'associazione Nazione Futura, per conferire il premio "Città di Saturno", il riconoscimento a una personalità che ha elevato il prestigio del territorio attraverso un contributo significativo in ambito artistico e professionale. Anche un'occasione di confronto e dibattito perché ogni appuntamento avrà un suo tema da sviluppare.

La prima tappa dell'iniziativa è prevista domani, nello storico Palazzo Giorgi Roffi Isabelli di Ferentino alle 17.30, durante la quale verrà eletto ambasciatore della Città di Saturno, titolo assegnato alla memoria, l'artista Vincenzo Ludovici «la cui testimonianza – spiegano gli organizzatori – è visibile non solamente in tutte quelle opere e iniziative realizzate per la città, ma soprattutto per la capacità espressiva che ha ben travalicato i confini cittadini pur mantenendo, chiaramente e ineludibilmente, la sua volontà di mostrarsi un portatore della cultura della sua città».

Il tema dell'incontro scelto per Ferentino è "Satira e libertà". Un argomento, quello della satira, che si presta a numerose interpretazioni (libertà o eccesso di espressione?). Sarà ospite dell'in contro Federico Palmaroli che ha inventato "Le più belle frasi di Osho", autore satirico tra i più seguiti del momento. «Il ciclo di eventi che abbiamo ideato – spiega Daniele Dell'Orco, segretario nazionale dell'associazione Nazione Futura – vuole creare punti di raccordo tra alcuni dei paesi gioiello della Ciociaria e allo stesso tempo portare sui territori alcuni dei temi che da sempre caratterizzano le attività di idee che Nazione Futura sviluppa in chiave nazionale: tutela dell'ambiente, riqualificazione dei borghi, diffusione della cultura e attenzione per i temi etici e sociali».

Aggiunge Andrea Amata, responsabile territoriale dell'associazione e consigliere provinciale: «Il Premio Saturno propone all'attenzione pubblica il giacimento culturale di cui dispone il territorio e su cui si dovrebbero progettare iniziative di valorizzazione per generare effetti strutturali sull'economia locale». Il fulcro dell'iniziativa è la tradizionale millenaria delle cinque città fortificate ciociare le quali, secondo la mitologia, sarebbero state fondate dal dio Saturno nella mitica Età dell'Oro e la cui testimonianza è rappresentata da complesse opere megalitiche.

All'iniziativa di domani interverranno il presidente del consiglio provinciale Luca Zaccari, il sindaco di Ferentino e presidente della Provincia Antonio Pompeo e il responsabile territoriale e consigliere provinciale Andrea Amato. Modera il giornalista Dario Facci.