Un viaggio all'interno dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone: abiti, dipinti, graphic design e shooting. Oggi l'open day nelle due sedi, nel Palazzo del Tiravanti e in quello di Viale Marconi. Tanti gli studenti che hanno aderito all'iniziativa. Un'occasione unica per conoscere da vicino docenti e offerta formativa. «Negli ultimi anni l'Accademia ha conquistato un suo spazio culturale nel territorio, non soltanto di formazione. Per l'arte e la formazione artistica siamo un punto di riferimento imprescindibile», ha detto la direttrice Loredana Rea.