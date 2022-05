A Sora torna la magia del teatro, tornano le emozioni dell'arte scenica. Domani, domenica 8 maggio, alle ore 18.00, presso l'auditorium "Cesare Baronio", si terrà lo spettacolo intitolato "Una famiglia in quarantena". Si tratta di una commedia in due atti, scritta e diretta dal noto regista della città volsca, Federico Mantova e recitata dagli attori della compagnia teatrale "L'Allegra Brigata", sempre di Sora. A proposito della sua creatura, l'autore spiega: "A fine marzo 2020, nel pieno del lockdown, vidi dalla mia finestra, una signora che pur di uscire dalla propria abitazione portava a passeggio un peluche. Quell'inconsueto episodio fu la scintilla decisiva che funse da genesi per questo testo teatrale. Immaginai una numerosa famiglia sorana, costretta dall'emergenza sanitaria a vivere forzatamente sotto lo stesso tetto".

La commedia inizia alla vigilia dell'annuncio della chiusura totale delle attività – fatta eccezione per i servizi essenziali -, ordinata dall'allora premier Giuseppe Conte la sera del 9 marzo 2020. Tra scetticismo e incredulità, la famiglia Forchetta teme fortemente che il non poter varcare la soglia di casa possa rappresentare un problema davvero molto serio. Nel secondo atto, non tarderanno le conseguenze della convivenza forzata: aumenteranno i contrasti tra moglie e marito, si scopriranno delle magagne fino a quel momento celate e quasi tutti componenti della famiglia Forchetta e i loro amici orchestreranno qualsiasi stratagemma pur di evadere da questa sorta di "arresti domiciliari". Alla fine, toccherà al capo di casa, Tonino, uomo onesto e lavoratore, rimettere insieme i "cocci rotti" dalla sua famiglia durante questo periodo. Una commedia sicuramente umoristica, ma anche umana e dai risvolti amari che, con una vena di malinconia, accompagnerà il pubblico attraverso il racconto di un periodo particolare della nostra vita recente che ci ha segnato nel profondo e che forse ha ancora bisogno di essere compreso ed elaborato. Il teatro, d'altronde, è questo. Non solo intrattenimento, ma anche riflessione.

La rappresentazione vede coinvolti diversi attori chiamati ad interpretare la famiglia Forchetta, ai tempi della pandemia del 2020: Antonio Baldesarra, Carolina Natalizio, Daniele Di Ruscio, Nicole Benedetti, Vittorio Taglione, Angelo Razzano, Paola Greco, Cristina Lucarelli, Marina Poverini, Cesare Gabriele. Scene e arredi sono curati da Vincenzo La Posta, mentre la direzione della scena è affidata a Marco Persichetti e a Stephan Cellupica.