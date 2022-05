Una serata in compagnia di Uccio. Appuntamento giovedì 12 maggio al teatro Nestor di Frosinone per lo spettacolo di Uccio De Santis. Reduce dal successo su Rai 2, porta in tour lo spettacolo prodotto e distribuito in esclusiva italiana da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, in collaborazione con Occhio per Occhio, nei più importanti teatri italiani: un mix esplosivo di monologhi, un viaggio attraverso gag irresistibili e racconti di vita vissuta.

Lo show, racconterà in forma di monologo e di sketch a due, la vita di un comico "per vocazione". Passando dagli esordi per vincere la timidezza, ai primi innamoramenti, fino ad arrivare al suo grande amore: il teatro. Un viaggio nei ricordi, che dipinge tanti gustosi quadretti familiari. In questa avventura Uccio De Santis sarà accompagnato dai due volti storici del programma Mudu', Umberto Sardella ed Antonella Genga. Biglietti in vendita su Ticketone.