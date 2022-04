"#RipartiAmo da Castelliri". Questo lo slogan dell'associazione "Ciociaria For". La splendida scalinata della chiesa Santa Croce e la piazza Luigi D'Arpino faranno da cornice a tre serate di spettacolo in programma il 16 e 17 luglio e il 7 agosto prossimi.

E poi la seconda edizione di "Fotografando il Lazio" prevista per il 21 agosto.

"Ciociaria For" vi invita alla serata del 16, "Ridere con Max Giusti" che «speriamo faccia sparire un po' di malinconia e tracci la via di un nuovo inizio per tutti», dicono dall'associazione. Il 17 le attività pomeridiane culmineranno con il concerto dei Nomadi. Dopo anni, il direttivo realizza il sogno di uno dei suoi membri fondatori, quello di portare il gruppo evergreen dell'indimenticato Augusto Daolio a suonare in piazza Marconi.

Il precorso eno-gastronomico è in programma la serata del 7 agosto con dieci postazioni nella labirintica piazza Luigi D'Arpino ricche di prodotti tipici. Il tutto "condito" con gli spettacoli circensi degli artisti di strada. «La collaborazione attiva alle nostre manifestazioni da parte del sindaco Fabio Abballe e dei suoi collaboratori garantisce proficui risultati per il nostro comune - aggiungono gli organizzatori - Ci auguriamo che tale sinergia possa crescere ulteriormente».