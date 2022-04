Martedì sera nella chiesa di San Pietro Apostolo si sono ritrovati numerosi per assistere a uno spettacolo davvero emozionante. La banda Don Bosco, con l'immancabile guida, il maestro Marcello Bruni, si è esibita nel il "Con certo della Passione", in occasione della settimana santa. Un evento organizzato in sinergia con la Filodrammatica Don Bosco guidata ormai da decenni da Patrizia Velardi e dal marito.

Una serata che si annunciava tutta da vivere tra musica e teatro, purtroppo però un imprevisto e una caduta dalle scale ha richiesto l'intervento del 118 e il trasferimento in ospedale, per cui la serata è andata avanti all'insegna delle note. Con il dispiacere nel cuore per quanto accadutosi sono tutti accomodati e il parroco, don Nello, ha dato il via alla serata il parroco, Don Nello Crescenzi ha dato il via alla serata, un concerto diverso durante il quelle melodie sono state tristi, marce funebri e sullo sondo sono state proiettate delle immagini della passione di Cristo, un video abilmente realizzato da Aurora Capuano.

Durante la serata sono stati letti dei brani del Vangelo, una serata diversa, una Passione vissuta dai presenti con il cuore e con l'animo rivolti alla Pace tra gli uomini, all'amore, all'esempio che Gesù, con il suo immenso sacrificio, ci ha dato. Lui, che si è lasciato crocifiggere proprio da quelli che amava di più. A volte gli uomini, ultimamente forse un po' troppo spesso, dimenticano di essere gli uni uguali agli altri, oscurano la loro umanità e si accaniscono con cattiveria e violenza contro i simili, senza tener conto di alcun valore, contro donne, bambini e anziani.

E in questi giorni più che mai, dopo una pandemia che ha cambiato per sempre la storia del mondo e con la guerra alle porte dell'Europa, è sempre più importante ritrovare quell'umanità, quell'amore e quello spirito di sacrificio. Accogliere, amare, ascoltare e aiutare. La comunità si è ritrovata ai piedi della Croce per un concerto che è stata un'esperienza davvero insolita ma profonda ed emozionante in un modo mai vissuto prima dagli spettatori.