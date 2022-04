Domani al Manzoni "Che disastro di commedia". Il regista inglese Mark Bell mette in scena lo spettacolo "The play that goes wrong", nato nel 2012 in un piccolo teatro di un pub di Londra. "Che disastro di Commedia" racconta la storia di una compagnia teatrale amatoriale, la "Cornley Polytechnic Drama Society" che, dopo aver ereditato improvvisamente un'ingente somma di denaro, tenta di produrre un ambizioso spettacolo che ruota intorno a un misterioso omicidio perpetrato negli anni '20, nel West End.

La commedia è un susseguirsi di errori, strafalcioni, momenti imbarazzanti e disastri provocati dagli attori stessi. La produzione della Cornley Polytechnic Drama Society si rivela una catastrofe e gli attori cominciano ad accusare la pressione, andando nel panico. L'opera evidenzia tutte le paure e gli errori che un attore sul palco non vorrebbe e dovrebbe mai commettere.