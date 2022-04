Guido Catalano venerdì pomeriggio sarà ospite della libreria Ubik a Frosinone. Il primo podcast del performer torinese "Amare male", definito il podcast dell'estate 2021, diventa un libro. In audio offriva un servizio sentimentale esclusivo rispondendo a ogni dubbio amoroso e ora su carta continua a vestire i panni del medico del cuore. La presentazione del libro, edito da Rizzoli, si svolgerà all'interno della libreria alle ore 18 in un evento mediato da Angelo Astrei.

Il libro

A due terzi del cammin della sua vita, Guido Catalano crede di aver raggiunto una sorta di pace. Si è fortunosamente incontrato e scontrato con Fidanzata in una notte estiva, con lei si è trasferito in una casa nuova, dove vive anche Starnutino Farandola, gatto dall'età imprecisata, e trascorre le serate con l'amico Grasso, appassionato di poesie e aperitivi. Affronta, come ognuno di noi, le complicazioni quotidiane, le perdite, la mancanza di gentilezza della gente, le dipendenze e le truffe in rete. Che altro deve accadere? Ebbene, un losco figuro di nome Mr Red esige la sua presenza a Milano per un podcast. Faccenda delicata. Ma non è finita: in un giorno come tanti inizia a ricevere strani messaggi da sconosciuti con richieste d'aiuto per i più impensabili quesiti d'amore (e pure di sesso!). Chi sono queste persone? Perché lo chiamano "dottoressa Guido"? E perché scrivono proprio a lui? Forse é il caso di dare una chance alla nuova identità non voluta di medico del cuore, per dire la sua, in questo folle presente, su ogni sorta di problema amoroso.

Guido Catalano

Nato a Torino nel 1971, è poeta e performer. Porta i suoi libri (e la sua barba) in giro per l'Italia con oltre 130 reading all'anno. Collabora con Smemoranda, è ospite fisso di "Caterpillar" su Rai Radio 2, tiene un blog su "Il Fatto Quotidiano" e cura la posta del cuore per la rivista "linus". Ha pubblicato per Miraggi Edizioni "Ti amo ma posso spiegarti e Piuttosto che morire m'ammazzo" e per Rizzoli, nel 2017, "Ogni volta che mi baci muore un nazista". Altre sue pubblicazioni: "Fiabe per adulti consenzienti" (Rizzoli, 2021). La prenotazione è consigliata e sarà necessaria l'esibizione del Green pass.