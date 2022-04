"Never stop Dreaming all day Long", questo lo slogan per l'evento domenicale della magica roulotte del NewLoud di Terracina. Le porte si apriranno alle 13. Un pranzo veloce con i piatti della tradizione e poi via a ballare all day long, fino a sera con le selezioni musicali di un'ospite d'eccezione, uno dei re dell'house suonata sulle piste, quella da amatori. Salirà in consolle dj Sossa, uno dei più longevi dj della scena italiana underground. Ha cominciato nel 1994 come resident al leggendario matineé di Riccione del Club Nove dei Nove e in poco tempo è diventato punto di riferimento per tutti gli amanti dell'house più pura. Dopo aver suonato in molti club iconici d'Italia, come Fitzcarraldo, Cocoricò, Mazoom, Kamakama, viene conosciuto anche all'estero e nel 2001 diventa dj di punta del DC10 al Circoloco di Ibiza. Ciò che lo caratterizza è il suo stile da sperimentatore, il suo essere sempre alla ricerca di combinazioni e contaminazioni. Da anni si dedica alla sua attività di producer, producendo su tre diverse etichette e di recente ha firmato la colonna sonora dell'ultimo film di Muccino.

A rendere ancora più unico il set non mancherà il resident Alessio Pagliaroli, dj di zona con alle spalle anni di esperienza e produzioni musicali a livello internazionale e altri ospiti che si alterneranno in consolle nel corso della giornata. Dj di grande esperienza come Dave Manuel rehab, Fabrizio Bonelli, Luca Fendi aka Double FF Sound, Ivan Lanz, Reveur Music e Antonio Pinti. Faranno da cornice all'evento le esposizioni di antiquariato di Naty Parisella e le numerose opere d'arte degli artisti emergenti che il Loud da sempre ama ospitare. Esporranno: Marchetti Emanuele Artist, Christian Sala tatoo, Beatrice Doroiman e Bibink.

Per il pranzo consigliamo la prenotazione: 328.9412722