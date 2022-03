L'edizione della rinascita, della ripartenza verso un futuro fatto di "normalità". Il carnevale di Pontecorvo, che si svolgerà il prossimo 24 aprile, continua a macinare successi e riconoscimenti. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello arrivato dalla Regione Lazio che ha accolto la domanda di finanziamento concedendo l'importo massimo erogabile. Nei giorni scorsi è stata pubblicata la graduatoria della Regione Lazio che ha assegnato al Comune di Pontecorvo il massimo finanziamento pari a ventimila euro. Un riconoscimento importante per il progetto della manifestazione allegorica che torna dopo lo stop dovuto alla pandemia.

E questa nuova edizione, programmata il prossimo 24 aprile sempre per ragioni inerenti il Covid, rappresenta il punto di ripartenza. «Dirmi soddisfatto sarebbe riduttivo - ha affermato il consigliere comunale delegato Massimo Santamaria commentando il contributo assegnato dalla Regione Lazio - Sono felice. Sia per l'importo, che ci permette di guardare allo sforzo finanziario del Comune con maggiore serenità, sia per la considerazione che la nostra manifestazione ha incontrato presso gli uffici regionali. Anzi, più precisamente, presso l'assessorato regionale al turismo guidato da Valentina Corrado».

L'esponente della maggioranza ripercorre, poi, i primi incontri avuti con i vertici regionali: «L'assessore mi ricevette, lo scorso inverno. Ricordo con quanta attenzione e quanto interesse ascoltò il mio racconto sul nostro carnevale e sul valore simbolico e identitario che questa festa riveste per noi pontecorvesi. Il resto è storia. Il resto è meno avvincente, perché poi dovemmo lavorare sulle carte, predisporre un dossier e compilare gli atti necessari per partecipare al bando e sperare nel finanziamento. Fu quella documentale la parte sicuramente più rognosa, più impegnativa e noiosa. Ma è servita. Evidentemente la richiesta di contributo è stata confezionata a dovere e grazie a quel lavoro il nostro Comune ha ottenuto ventimila euro che impiegheremo per fronteggiare le tante spese che una manifestazione così ricca, articolata e complessa comporta».

Immancabili i ringraziamenti per il lavoro sinergico portato avanti fino a questo momento: «Ringrazio - ha concluso il consigliere Santamaria - l'assessore regionale Corrado, alla quale rinnovo con entusiasmo l'invito a partecipare al nostro carnevale. Ringrazio il consigliere regionale Mauro Buschini e la sua segreteria, in primis l'amico di sempre Daniele Mattaroccia, che si sono adoperati per favorire quell'incontro in assessorato. Ringrazio il sindaco, Anselmo Rotondo, che anche in quella circostanza mi conferì mandato pieno e ribadì tutta la sua fiducia nel mio operato. Se i risultati sono questi, sono pronto ad ancora altri numerosi viaggi in macchina, direzione Roma, direzione Regione Lazio. Viva il carnevale di Pontecorvo».

Entusiasmo è stato espresso anche dal sindaco Anselmo Rotondo che ha aggiunto: «Si tratta di un'ottima notizia per il carnevale di Pontecorvo: la regione Lazio ha accolto la richiesta di finanziamento pari a 20.000 euro. È stato ottenuto il massimo importo finanziabile: ciò vuol dire che il progetto presentato è stato di grande rilievo e interesse. Sarà un carnevale 2022 che segnerà la rinascita. Ringrazio per il grande impegno che sta mettendo in campo il delegato agli eventi Massimo Santamaria, allo stesso modo ringrazio i carristi che si stanno impegnando nella realizzazione dei carri»