L'Amministrazione D'Ovidio organizza un percorso tematico che si snoda nel centro di Pastena, per trascorre una domenica all'insegna di arte, cultura, storia e tradizioni.

«L'appuntamento in programma per il 13 marzo - spiegano il sindaco Angelo D'Ovidio e l'assessore Cesira Salamena - prevede visite guidate al Museo della Civiltà contadina e dell'Ulivo, alla casa paterna dell'attore Nino Manfredi e presso la mostra fotografica "L'albero nasconde le sue radici" di Danilo Rea. In programma anche l'apertura straordinaria della biblioteca e la passeggiata nella piazza del paese, dove un tempo c'erano numerose botteghe. Dunque, un cammino che ripercorre storie e testimonianze fotografiche di vita a Pastena, con degustazioni di prodotti tipici».

L'iniziativa è stata promossa dal Comune in collaborazione con Sif Cultura (Sistema Integrato Frusinate) che unisce con una "card cultura" al costo di 5 euro valida un anno, diversi siti culturali, mettendo a diposizione servizi, professionisti, operatori ed educatori museali, bibliotecari. È previsto anche il servizio di interpretariato Lis se tra i partecipanti ci fosse un utente con disabilità uditiva, prenotabile tramite il servizio messo a disposizione.

L'appuntamento per domenica 13 marzo è dalle 9 alle 16, con il percorso tematico di visite guidate. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Sif Cultura: 0775-212314 (dal martedì al venerdì, ore 9-12) Videotelefono con interprete Lis 376-0187950 (venerdì 9-12). Oppure, Ufficio museale del comune di Pastena, 0776-546006. Un appuntamento da non perdere per trascorrere una domenica immersi nelle bellezze del borgo.