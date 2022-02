Hanno risposto solo tre contrade all'incontro indetto dal Comune in preparazione della cinquantunesima edizione del Gonfalone. Lo scorso anno ci furono polemiche e diverbi sul programma dettato dalle restrizioni anti Covid, tanto che la gran parte delle contrade non parteciparono. Per l'edizione 2022 ci si aspettava un clima più disteso, ma per il momento i silenzi e le assenze restano protagonisti.

Non è stato visto di buon grado l'invito della commissione cultura, formata dal presidente Nicolò Casinelli e da Andrea Chietini per la maggioranza e Gianluca Quadrini per l'opposizione, che aveva dato appuntamento, uno alla volta, ai presidenti delle otto contrade e alla Pro loco.

Un incontro, quello in programma sabato scorso, necessario dopo la bocciatura, su iniziativa del sindaco Renato Rea, dell'idea di istituire una commissione trilaterale formata da Comune, Pro loco e contrade.

Appuntamento a cui si sono presentate solo tre contrade. Il sindaco Rea dice di essere sereno e di aver assolto il compito affidatogli dal consiglio comunale lo scorso anno, che rimandava appunto alla commissione cultura. Come dire che il Comune ha fatto ciò che poteva. E invita nuovamente contrade e Pro loco al confronto.