Castrocielo candidata a livello nazionale ad accogliere l'evento Jazz'in. Il Comune chiede alla comunità di Castrocielo e dei paesi limitrofi di sostenere la candidatura alla Call per accogliere l'evento Jazz'in 2022 della Fondazione Ampioraggio. Un evento radicato nel panorama dell'innovazione delle zone interne.

Il Jazz'in, usando il modello dello Slow Dating For Innovation, attrae l'attenzione sulle zone interne: i comuni selezionati accolgono per una settimana una media di circa 250 persone al giorno tra innovatori, imprese, amministratori pubblici, delegati di ministeri ed enti come Enea, Invitalia, banche, università e investitori.

«La comunità castrocielese e i paesi limitrofi oltre a beneficiare dell'afflusso di persone, in termini di alberghi, bar, ristoranti, avrà la possibilità di partecipare ai tavoli di lavoro come case givers, ovvero presentando proposte di sviluppo territoriale, progetti di sviluppo per imprese consolidate o progetti per startup da condividere al fine di attrarre incentivi, investimenti, partners ed opinioni di esperti. Secondo il modello "slow dating" del Jazzin, Castrocielo e i paesi limitrofi avranno la possibilità di far apprezzare il territorio attraverso visite guidate e l'organizzazione di eventi serali a corredo dei tavoli di lavoro, in occasione dei quali innovatori e comunità si incontrano. Castrocielo è tra i 49 comuni che la Fondazione Ampioraggio, organizzatrice dell'evento, selezionerà per il prossimo Jazz'in ed il voto numeroso da parte della comunità candidata avrà un peso sulla scelta del paese che accoglierà l'evento.

L'amministrazione, consapevole delle opportunità per il territorio offerte dal Jazz'in, chiede a tutti, qualora favorevoli, di partecipare alla survey esprimendo il proprio voto per Castrocielo.