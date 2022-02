Il carnevale di Pontecorvo entra a far parte dell'associazione dei "Carnevali d'Italia" con le grandi opportunità che ne conseguono. È quanto ha osservato il sindaco Anselmo Rotondo nella giornata di ieri. Un ragionamento sulle opportunità che questo che ne comporta, come la partecipazione ai bandi di finanziamento, ma dando, nel contempo, appuntamento al 24 aprile.

Infatti la manifestazione allegorica è stata posticipata a causa dell'emergenza sanitaria dettata dal Covid-19.

Per evitare problemi e difficoltà l'amministrazione comunale in pieno accordo con tutti gli attori dell'organizzazione ha deciso di spostare l'appuntamento a fine aprile affinché ci possano essere condizioni più favorevoli per la sua realizzazione.

«Causa covid la manifestazione è stata rinviata al 24 aprile – ha affermato il sindaco Anselmo Rotondo - La macchina organizzativa è in atto, ed i nostri maestri della carta pesta sono al lavoro. Sul piano dell'organizzatore è da segnalare l'adesione all'associazione Carnevali d'Italia che ci permette di avere tante opportunità, l'ultima, la partecipazione ad un bando del Ministero della Cultura annunciato proprio dal ministro Dario Franceschini. Per questo ringrazio molto il delegato agli eventi Massimo Santamaria».