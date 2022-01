Dal 22 gennaio si avvia la nuova stagione teatrale a Colleferro con 5 titoli in abbonamento! Parte la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2022 del Teatro Vittorio Veneto, in un approfondimento della drammaturgia contemporanea e un omaggio al maestro Ennio Morricone grazie alla collaborazione tra il Comune di Colleferro e ATCL circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo sostenuto dal MIC – Ministero della Cultura e da Regione Lazio.

Primo appuntamento sabato 22 gennaio ore 21 con omaggio a Morricone –InCanto di un mito, soprano Silvia Dolfi, regia Fabrizio Angelini, arrangiamenti Aidan Zammit e l'orchestra dal vivo. Un concerto spettacolo dall'anima teatrale che intreccia la musica del grande maestro alla sua figura umana e artistica, coinvolgendo il pubblico nella romantica e appassionante carriera di un vero e proprio mito.