Fresca di restauro, Casa Barnekow apre alle visite del pubblico nel fine settimana. Si può ammirare lo storico edificio il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, con possibilità di prenotare una guida al numero 3929252469.

Il lavoro eseguito per far risplendere Casa Barnekow è stato apprezzato molto dagli anagnini. In merito sono intervenuti anche Anna Natalia e Alessandro Compagno, presidenti delle associazioni Anagni Viva e Diritto alla salute.

«Il restauro realizzato dalla società "Studio 3 – restauro opere d'arte", su progetto degli architetti Maurizio e Caterina Pofi, sostenuti dal comitato promotore dell'intervento, il cui convinto animatore è stato l'archeologo Guglielmo Viti hanno detto ha avuto lo splendido risultato che tutti possiamo ammirare nella ritrovata brillantezza e luminosità dei cromatismi degli affreschi che ne adornano la facciata.

L'impegno dei promotori è stato risolutivo anche nella ricerca dei finanziamenti pubblici messi a disposizione dalla Regione Lazio, da finanziamenti privati e anche da parte di cittadini che hanno contribuito alle spese, realizzando così un circolo virtuoso di partecipazione civile finalizzata al recupero di un bene comune».