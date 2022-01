Concerto dell'Epifania domani 6 gennaio alle ore 19 nella parrocchia della Sacra Famiglia a Frosinone. Il programma prevede la lettera del Vangelo secondo Luca (II, 8-14).

I canti: Adeste fideles; Dolce sentire: Silent night; Nella fantasia. A seguire la lettura delle lettera apostolica del santo padre Francesco "Admirabile Signum) e i canti Sonata op.2, n°8; White Christmas; The first Noel; C'era una volta il west. Ed ancora la lettura da "In nome della madre" di Erri De Luca e i canti Ave Maria: Corale della cantata n°147; Aria sulla quarta corda; La vergine degli Angeli. Bis finale e Minuit Chretiens. Ensemble musicale: soprano Gloria Labbadia, al violino

Raimondo Bottini e al pianoforte Vittorio Ol. Nel rispetto delle misure anticovid è obbligatorio esibire il green pass, indossare la mascherina e osservare la distanza di sicurezza di almeno un metro. Appuntamento, dunque, domani, con il concerto dell'Epifania nella chiesa della Sacra Famiglia, nella zona bassa del capoluogo.