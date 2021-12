Due giorni dedicati all'olio di oliva e ai progetti che l'amministrazione comunale ha in cantiere per lo sviluppo del settore, sia a livello locale che interprovinciale, ma anche all'approfondimento sul tema con convegni ad hoc. Torna la manifestazione "Pane, Olio e Fantasia", giunta alla 12ª edizione, arricchita quest'anno da spazi dedicati all'arte e alla cultura con la presentazione di due libri e l'inaugurazione della seconda edizione della mostra sacra al museo.

Nutrito il programma presentato dall'amministrazione del sindaco Enzo Perciballi per la manifestazione di cui si sono occupati l'assessore alla Cultura Anna Maria Fratarceangeli e i consiglieri, Martina Bocconi delegata al Turismo e al Centro storico e Luigi Onorati, con delega all'Ambiente e all'Agricoltura.

Sabato a partire dalle 9 trekking a cura della compagnia dei Viandanti con ritrovo presso piazza Sant'Angelo; alle 15 appuntamento con il convegno dal tema "L'olio ciociaro: eccellenza e volano per lo sviluppo del territorio" che si terrà nella sala consiliare; alle 16.30, sempre in aula consiliare, ci sarà la presentazione del libro "La Foresta Invisibile" di Maria Elisabetta Giudici, relatore Silvia Cardarelli.

Domenica, invece, alle 11 il convegno "L'olio dei Papi" che si terrà al museo civico di San Francesco; alle 17, sempre al museo civico, l'inaugurazione della rassegna d'arte: Il sacro nella città dell'Angelo, a cura di Alfio Borghese con l'intervento del direttore del conservatorio Licinio Refice, maestro Alberto Giraldi. In entrambi i giorni anche visite guidate al centro storico e visite al Museo dell'olio e dell'olivo. Solo per la giornata di domenica presenti stand con prodotti tipici e mercatini.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme anti-covid. L'ingresso ai convegni è consentito fino ad esaurimento posti previa esibizione del green pass.