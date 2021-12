Grande turismo alle terme Varroniane, entusiasta l'assessore Danilo Grossi: «È una delle esperienze imprenditoriali più interessanti nel mondo dell'intrattenimento per bambini. Oltre a quello natalizio, anche i percorsi estivi ed autunnali organizzati dal Bosco delle Favole sono divenuti ormai appuntamenti di riferimento per le famiglie del Lazio Meridionale e di tutto il Centro Italia. Come amministrazione comunale siamo dunque contenti di supportare queste progettualità dinamiche, di qualità e di successo portate avanti da giovani del nostro territorio».

"Il Magico Bosco del Natale è aperto tutti i sabati e le domeniche dalle 10 alle 21" - ha ricordato Domenico Durante della Seven Produzioni che da anni organizza l'evento per far vivere a grandi e piccoli, straordinarie avventure, incontrare Babbo Natale in persona e tutti i suoi amici elfi nelle sue magiche stanze.

Percorsi gastronomici, artigianato e oggettistica e una pista di pattinaggio. E al calar della sera la Foresta Incantata prende vita.