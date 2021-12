Atmosfera magica quella di sabato sera in piazza Labriola, sul palco di Music Square "I Bevitori Longevi" che con il loro sound hanno trascinato il pubblico in un tripudio di emozioni.

«Un doveroso ringraziamento a chi sostiene e promuove cultura nel cuore pulsante della città - spiegano dall'organizzazione - in quella piazza troppo spesso dimenticata e abbandonata dove un gruppo di valorosi continua ad avere una visione, dando risposte concrete a chi continua a dipingerla come non è».

Un'iniziativa che accompagnerà la città fino all'8 gennaio realizzata da Egidio Franco grazie al sostegno delle attività dell'area: Caffè del Corso, Civico 29, Caffè Incanto, Tira Tardi Wine Store e La Piazzetta.

«Un ringraziamento sentito all'associazione Commercianti Vivi Cassino che ha messo a disposizione le luminarie - evidenzia Franco - Crediamo che per la prima volta in piazza Labriola sia stato addobbato un albero di Natale messo a disposizione da Giuseppe Colangelo del Vivaio Colangelo e addobbato da L'Arcolaio, da sempre vicino alla città e alle nostre iniziative».