È tutto pronto per l'accensione del gigantesco albero di Natale sul Monte della Guardia. Lo annuncia il sindaco Paolo Fallone per domani, martedì 7 dicembre, alle 19,30. Anche quest'anno l'imponente albero natalizio ornato con tante luci, per una lunghezza di circa 300 metri, brillerà sul monte della Madonna della Guardia per illuminare l'intera valle.

Sarà un momento davvero speciale che inizierà con una fiaccolata e un raduno alle 18,45 nel piazzale da cui parte la Via Crucis. Parteciperanno al corteo, presieduto dal parroco don Jorge Vargas, il sindaco Paolo Fallone con le autorità civili e militari.

«Anche quest'anno accenderemo tutti insieme il nostro albero di Natale fatto di tante luci - ha dichiarato il sindaco - Piccole e numerose fiammelle che rappresentano la speranza di un futuro migliore.

Un bagliore che illuminerà tutta la valle e, soprattutto, i nostri cuori. Una poderosa luce accompagnata dalla benedizione della cara Madonna dalla Guardia, che dal suo Santuario ci accoglie. Saremo in tanti ad accenderlo per dire il nostro Si alla vita. Il Colle della Guardia si trasformerà in un arcobaleno di colori. Un vero faro, un richiamo per camminare insieme verso una nuova era, superando ogni difficoltà.

Partecipare, nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid, è un modo concreto per dare la nostra disponibilità a costruire un futuro migliore. Questa speciale atmosfera - ha concluso Fallone - ci aiuta e fa sì che la gioia spazzi via ogni tristezza, lasciando il posto alla speranza. Ringrazio l'Amministrazione comunale, in particolare, il consigliere delegato alla Manutenzione Antonio Farina e gli operai comunali Pietro Carnevale e Antonio Trementozzi, che con il loro impegno hanno permesso la realizzazione di questo spettacolare albero».