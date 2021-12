Sabato la Pro loco inaugura il periodo natalizio con i simboli che maggiormente lo evocano. In piazza Arquati il "Giardino di Babbo Natale" accoglierà i bambini che potranno incontrare i personaggi del famoso babbo.

Successivamente il Coro Gospel "Sisters Ars" presenterà un programma di canti Spirituals della tradizione popolare. Oltre a Babbo Natale e alle trascinanti note Soul, uno stand gastronomico accoglierà i presenti con panini e porchetta, dolci e un caldo Vin Brulè.

Domenica la visita di luoghi rilevanti del Comune in particolare, per gli sportivi, alle 10 la guida Francesco Ottaviani condurrà un'escursione in alta montagna e per gli amanti dell'arte alle 11 è in programma una visita guidata dell'Abbazia di San Nicola.