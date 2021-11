C'è grande attesa in città, mentre fervono i preparativi che porteranno al taglio del nastro, il quattro dicembre prossimo, del "Fiuggi Christmas Village 2021" in piazza dei Martiri di Nassiriya.

Un format di divertimento promosso dall'assessorato al turismo del comune di Fiuggi guidato da Simona Girolami in collaborazione con tutti gli enti di promozione turistica del territorio, in sinergia e completamento delle iniziative che verranno messe in scena dall' assessore alla cultura e centro storico Marina Tucciarelli «Un progetto ampliamente collaudato negli anni – spiega Mark McDowell, responsabile della Grandi Eventi e Buone Vibrazione che in collaborazione con Ultralive srl e Team Eventi Radio Spazio Blu curerà la regia e gli allestimenti – Il Villaggio di Natale sarà arricchito dai mercatini e corredato da una pista di pattinaggio, da giostre per bambini e ragazzi, un palco per eventi musicali, la mostra dedicata a Leonardo da Vinci con opere in grandezza naturale nella Sala Bonifacio della Palazzina medica, da sfilate in costume dei personaggi storici che avrà luogo il giorno dell'inaugurazione con figuranti in costume.

Inoltre la strada dei presepi, e tanto altro ancora.

A seguire dal quattro al nove gennaio prossimi arriveranno gli espositori di Chocoland. Far rivivere la magia del Natale - prosegue Mark Mc Dowell - è il nostro unico obiettivo, nel proporre differenti stimoli e nuove prospettive nella fruizione della città di Fiuggi durante questo periodo con un evento che si rivolge a tutte le fasce di età nell'offrire loro la possibilità di divertirsi e rilassandosi godere a pieno di tutte le iniziative che andremo a proporre in città».