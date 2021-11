La cepranese Marika Nardozi rappresenterà l'Italia al concorso "Miss Grand International". Dopo avere vinto la finale nazionale che si è tenuta a Roma, la giovane cepranese parteciperà alla finale che si svolgerà a Bangkok il 4 dicembre. L'appuntamento conclusivo sarà preceduto dallo show, in programma il 3dicembre che è stato preparato in queste due ultime settimane a Phuket. Indiscutibile la bellezza di Marika: pulita, essenziale, elegante, caratteri mediterranei e un fisico perfetto.

Ceprano è orgogliosa della sua miss che merita di scalare con successo il percorso della bellezza che richiede comunque impegno, dedizione e sacrifici.

Infatti, determinati risultati si ottengono con tanto impegno, non sono scontati e la bellezza, oggi diffusa, non è soltanto un fattore estetico, ma ha tante sfaccettature che devono essere curate per raggiungere livelli internazionali.