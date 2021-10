Gli appuntamenti Al via la quinta edizione del progetto "Tamburellando": ecco come partecipare Per la nuova edizione sono in programma moltissime novità, tra cui una nuova location. Tra le tante attività, conferenze, spettacoli e tanto altro

La musicista Valentina Ferraiuolo e l'assessore Gianna Conte

Valentina Ferraiuolo, presidente dell'Associazione di Promozione Sociale Tamburo Rosso, ha presentato, insieme all'assessore del Comune di Gaeta Gianna Conte, la quinta edizione del progetto "Tamburellando" che si terrà in Biblioteca Comunale "Salvatore Mignano" di Gaeta. Per la nuova edizione sono in programma moltissime novità, tra cui una nuova location. Alcuni degli incontri con i ragazzi che aderiranno ai laboratori e si iscriveranno a "Tamburellando", si terranno infatti, presso gli spazi dell'ex Chiesa di Santa Lucia, recentemente restaurata, ribattezzata "Auditorium", e che vedrà l'imminente apertura il 12 dicembre. All'interno della vasta programmazione di incontri, conferenze, spettacoli, e tanto altro, i ragazzi che aderiranno al progetto promosso dall'artista gaetana, potranno così usufruire di moltissime iniziative. Le ultime edizioni invernali di "Tamburellando", sono state condivise con lo staff della Biblioteca Comunale: gli organizzatori infatti, sono sempre più convinti che i bambini devono poter crescere nell'attenzione delle tradizioni e delle innovazioni, vivendo letteralmente i luoghi storici e culturali del territorio, e coltivare quel sentimento comunitario. I bambini partendo da storie e filastrocche locali, avranno la possibilità di aprirsi al canto, alla lettura, alla scrittura, alla creatività con radici ben salde nella memoria dei luoghi. La ripartenza dunque, è prevista dal 4 novembre alle 16.15, tutti i giovedì in biblioteca con maggiore grinta e con l'intento di lavorare in gruppo. Soddisfazione espressa dall'assessore Conte, che ha ringraziato Valentina Ferraiuolo, la Dirigente Anna Maria De Filippis e la Biblioteca Comunale con il suo staff.

