"Hallovino 2021" è l'evento in programma a Pico nei giorni 30 e 31 ottobre. I visitatori possono accedere al percorso che si snoda per due chilometri attraverso il centro storico del paese, soltanto se muniti di green pass. A Pico «la magia di Halloween incontra l'allegria del vino», si legge nello spot che accompagna la presentazione dell'evento.

Un appuntamento da non perdere per trascorrere due serate all'insegna del divertimento, gustando buon vino fra le stradine di uno dei borghi più belli della Ciociaria.

Un'occasione per vivere Halloween in allegria, ma sempre in sicurezza, rispettando i meccanismi organizzativi predisposti per tutelare tutti i partecipanti. La pandemia ha imposto tante limitazioni, è importante tornare a vivere gli eventi all'aperto, ma sempre prestando attenzione ai dettagli che tutelano la salute pubblica.