Domani inizierà "Cassino Fantastica", il primo Festival del Basso Lazio interamente dedicato al fumetto, al cinema, ai giochi e al cosplay. Durante la manifestazione, i visitatori avranno l'opportunità di partecipare ad incontri con autori ed editori, potranno assistere ad anteprime, workshop e conferenze, e visitare le mostre e i bookshop che saranno allestiti negli spazi del festival, per una due giorni davvero "fantastica", Tutti gli eventi avranno luogo tra l'atelier dell'Historiale, la sala degli Abati e la sala "V.

Miele"del liceo Artistico.

Tanti gli eventi in programma, non mancheranno i momenti ludici, appositamente predisposti nell'area games, e le gare per i cosplayer. E ci sarà spazio anche per le emozioni, con l'assegnazione del premio "Lorenzo Bartoli" in ricordo di un grandissimo artista purtroppo scomparso prematuramente.