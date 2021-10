"Cassino Fantastica", il primo Festival del Fumetto del Basso Lazio scalda i motori. Tante le novità per un weekend sabato e domenica in cui "Cassino Fantastica" prenderà finalmente corpo. Si tratta di un progetto ideato e organizzato da Cagliostro E-Press Aps/Kirby Academy con la collaborazione dell'assessorato alla Cultura e al Turismo, che vede anche il sostegno della Regione Lazio.

La Banca Popolare del Cassinate non poteva mancare come main sponsor. «Il progetto è stato sviluppato con la partnership di diverse associazioni avevano spiegato durante le presentazione Si ringraziano Dike, A.Ge. Cassino, Fortytwo Gaming Community, Terraferma, Graphic in Progress, Mondadori Bookstore Cassino, L'IIS "Carducci" e il "San Benedetto". Ma anche "Antani Comics" di Terni».