A cena con...Roberta Bruzzone. Sabato nel ristorante "Belsito" di Serrone, la nota criminologa Bruzzone condurrà la "Cena con delitto" organizzata per sostenere l'operato de "La Caramella Buona", associazione nazionale impegnata, da 25 anni, nel contrasto della pedofilia e nella tutela delle vittime di violenza. Un gioco di ruolo ispirato ad un fatto di cronaca realmente accaduto, una serata speciale in cui i commensali intervenuti vestiranno i panni di detective per individuare l'assassino e risolvere il caso, oltre a degustare uno squisito menù proposto dal locale ciociaro.

«Finalmente torna la nostra Cena con delitto – afferma Roberto Mirabile presidente de "La Caramella Buona"– un momento di svago in cui però, ricordiamo, non mancherà una riflessione sui tanti casi di cronaca che vedono donne e bambini vittime di violenza». Soddisfazione anche della dott.ssa Anna Maria Pilozzi da undici anni al timone della sede di Acuto de "La Caramella Buona": «Ancora una volta il sostegno ciociaro arriva puntuale e generoso e ringrazio la famiglia Lolli per aver organizzato questa ennesima iniziativa dopo il successo della vendita natalizia del panettone artigianale. Ogni aiuto diventa per noi importante»