"La Ciociaria incontra" Giuliana De Sio. L'annuncio a sorpresa è stato diffuso ieri dal Comune di Ferentino.

Se non altro perché l'attrice sarà ospite dello storico teatro romano, dove è in corso il cantiere per la valorizzazione del sito archeologico (II sec d.C.).

Seguirà il concerto d'onore dell'Orchestra da Camera di Frosinone. La De Sio sarà omaggiata del premio alla carriera e intervistata da Tonino Bernardelli.

Appuntamento a domenica 19 settembre, alle 18, a Ferentino.

L'iniziativa, organizzata da "Provincia Creativa", contenitore di eventi dell'amministrazione provinciale di Frosinone, curato dal consigliere delegato alla cultura Luigi Vacana, rientra nella tre giorni "Ferentino è".

Il teatro romano cittadino apre eccezionalmente le porte all'arte e alla cultura nell'anno che lo vede protagonista di un imponente progetto di recupero, grazie al finanziamento di 1.500.000 euro del ministero beni culturali, poiché riconosciuto tra i 10 progetti archeologici più affascinanti d'Italia.

Per partecipare occorrono green pass e prenotazione (fino ad esaurimento posti) con un messaggio whatsapp (3533756695) osu www.eventbrite.it/o/comune-di-ferentino-33776571453. «Con questo evento così Antonio Pompeo sindaco e presidente della Provincia annunciamo la nuova vita del teatro romano che presto tornerà agli antichi splendori e ad essere il luogo di arte, storia e cultura per eccellenza. Siamo onorati di avere ospite la bravissima Giuliana De Sio e certi che il pubblico potrà apprezzare una meraviglia architettonica che torna fruibile in veste rinnovata e ancora più carica di fascino e bellezza».