BimbInCentro saluta la fine dell'estate e il ritorno a scuola con le ultime tre date, dopo il grande successo riscontrato nel corso di questa terza edizione. L'evento dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, organizzato dal Comune di Frosinone in collaborazione con la Pro Loco, proseguirà infatti venerdì 10 e sabato 11 settembre, per concludersi domenica 12 settembre, con intrattenimento, gioco e divertimento per i piccini dalle ore 19.30 in largo Turriziani.

BimbInCentro è inserito nell'ambito della seconda edizione delle Terrazze del Belvedere, manifestazione organizzata dall'Amministrazione Ottaviani (mediante gli assessorati al centro storico e alle attività produttive, coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Antonio Scaccia), per promuovere e favorire il commercio e la ripartenza economica a seguito della emergenza sanitaria.